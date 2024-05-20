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Сохраняет лидерство: Россия остается основным поставщиком нефти в Китай 12-й месяц

Сохраняет лидерство: Россия остается основным поставщиком нефти в Китай 12-й месяц

Сохраняет лидерство: Россия остается основным поставщиком нефти в Китай 12-й месяц Татьяна АрестоваВ апреле Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти для Китая в течение 12 месяцев подряд, показали официальные данные.

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