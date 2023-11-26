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Трамп счел неуважением к США отсутствие американцев среди спасенных заложников

Трамп счел неуважением к США отсутствие американцев среди спасенных заложников

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующее руководство страны во главе с Джо Байденом, поскольку в рамках обмена заключенными между Израилем и ХАМАС не был освобожден ни один американец.

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