Новая статья: Split Fiction — кооперативный апофеоз. Рецензия Не так уж часто выход...

Новая статья: Split Fiction — кооперативный апофеоз. РецензияНе так уж часто выходят настолько яркие проекты, идеально сочетающие зрелищность, эмоциональную глубину, изобретательное разнообразие и доведенную до зеркального блеска механику совместного прохождения.
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