Солодовников заявил об освобождении Золотого Колодезя 18 сентября

18 сентября Минобороны РФ сообщило об освобождении Золотого Колодезя в ДНР. Заместитель командира 35-й гвардейской бригады Денис Солодовников отметил, что успех открывает пути на Дружковку и к границам ДНР, несмотря на сопротивление украинских сил.