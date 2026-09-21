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Царьград

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Солодовников заявил об освобождении Золотого Колодезя 18 сентября

Солодовников заявил об освобождении Золотого Колодезя 18 сентября

18 сентября Минобороны РФ сообщило об освобождении Золотого Колодезя в ДНР. Заместитель командира 35-й гвардейской бригады Денис Солодовников отметил, что успех открывает пути на Дружковку и к границам ДНР, несмотря на сопротивление украинских сил.

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