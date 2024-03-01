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Комментируя слова Ллойда Остина, Мария Захарова указала на настоящего агрессора

Комментируя слова Ллойда Остина, Мария Захарова указала на настоящего агрессора

Глава Пентагона заявил, что при поражении Украины НАТО придётся воевать с РоссиейСлова главы Пентагона о том, что при падении Украины НАТО будет воевать с Россией, показывают: настоящий агрессор - это Вашингтон, - заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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