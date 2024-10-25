Суд приговорил водителя упавшего в Мойку автобуса к 6 годам колонии

t.me/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Водителя Рахматшоха Курбонова, который управлял автобусом, упавшим в реку Мойка в Санкт-Петербурге, приговорили к шести годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии