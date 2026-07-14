Сын подал в суд из-за квартиры, а развод отменился из-за пошлины: Драмы за кулисами жизни Юрия Смирнова

Актер Юрий Смирнов запомнился миллионам зрителей как один из самых ярких исполнителей отрицательных ролей в советском кино — его Петр Полипов из «Вечного зова» и Гаврила из «Бумбараша» стали эталонами экранного коварства.
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