Российские десантники уничтожили три внедорожника ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со сбросами уничтожили три внедорожника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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