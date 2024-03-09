Вышла iOS 17.4. Значительные изменения в политике Apple

Вышла iOS 17.4 с поддержкой альтернатив App Store и Apple PayВыпуск Apple iOS 17.4 знаменует собой значительный поворот в подходе компании к распространению программного обеспечения и мобильных платежей на европейском рынке.
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