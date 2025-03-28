Сначала об очень личном. Совершенно случайно обнаружил страшное: подвержен, граждане. И здорово подвержен! А считал себя таким уравновешенным, стойким, таким, панимаш, «адекватным».
Мёртвая вода позднесоветской культуры
Комментарии
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Виктор Коряцкий
Вы ничего не поняли, я прожил в Башкирии много лет и это были одни из прекрасных лет моей жизни и народ прекрасный, уже одно то, что вместо 3 лет положенных по отработке после ВУЗа я там задержался на 8 лет (1976-1984). Я о другом в Уфимский нефтяной институт русские не могли поступить, какие то ограничения были, даже для детей высокопоставленных чиновников и конечно же там не было таблички "не для русских", их дети уезжали покорять ВУЗы Москвы и Питера, хотя хотели учиться именно по нефти.
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1 час.
Виктор Коряцкий
А что Коми это все еще АССР и тоже у вас проснулся зуд сомоопределения, ну флаг вам в руки, продавайтесь кому хотите, но один раз. Хотя в истории вы как челноки снуёте туда-сюда, не забывая стричь купоны.
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1 час.
Виктор Коряцкий
Тимати это не Башкирский Народ, а радикалы уютно существующие и мягко стелющие.
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1 час.
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