Мёртвая вода позднесоветской культуры

Виктор Коряцкий

Вы ничего не поняли, я прожил в Башкирии много лет и это были одни из прекрасных лет моей жизни и народ прекрасный, уже одно то, что вместо 3 лет положенных по отработке после ВУЗа я там задержался на 8 лет (1976-1984). Я о другом в Уфимский нефтяной институт русские не могли поступить, какие то ограничения были, даже для детей высокопоставленных чиновников и конечно же там не было таблички "не для русских", их дети уезжали покорять ВУЗы Москвы и Питера, хотя хотели учиться именно по нефти.