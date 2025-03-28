Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Берлизов
    А вдруг не врёт? Я вот живу не в лесу, в городе Краснодаре, официальном миллионнике. В 2016 году у жены внезапно нача...Для нас в России ...
  • Олег Самойлов
    Нужно ВСЕМ, а не тем, кому по должности положено, СТРАНУ от майдауновской мрази защищать и чистить!ФСБ мигом приехал...
  • Виктор Коряцкий
    Тимати это не Башкирский Народ, а радикалы уютно существующие и мягко стелющие.Мёртвая вода позд...

Мёртвая вода позднесоветской культуры

Мёртвая вода позднесоветской культуры

Сначала об очень личном. Совершенно случайно обнаружил страшное: подвержен, граждане. И здорово подвержен! А считал себя таким уравновешенным, стойким, таким, панимаш, «адекватным».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Коряцкий
Вы ничего не поняли, я прожил в Башкирии много лет и это были одни из прекрасных лет моей жизни и народ прекрасный, уже одно то, что вместо 3 лет положенных по отработке после ВУЗа я там задержался на 8 лет (1976-1984). Я о другом в Уфимский нефтяной институт русские не могли поступить, какие то ограничения были, даже для детей высокопоставленных чиновников и конечно же там не было таблички &quot;не для русских&quot;, их дети уезжали покорять ВУЗы Москвы и Питера, хотя хотели учиться именно по нефти.
Ответить
1 час.
Виктор Коряцкий
А что Коми это все еще АССР и тоже у вас проснулся зуд сомоопределения, ну флаг вам в руки, продавайтесь кому хотите, но один раз. Хотя в истории вы как челноки снуёте туда-сюда, не забывая стричь купоны.
Ответить
1 час.
Виктор Коряцкий
Тимати это не Башкирский Народ, а радикалы уютно существующие и мягко стелющие.
Ответить
1 час.
наверх