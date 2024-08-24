Украина применила против России новое оружие

Украина впервые применила против России новое оружие — ракету-дрон «Паляниця». Как сообщает «РБК-Украина», об этом во время мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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