Госдеп: США рассчитывают, что переговоры по Украине не растянутся на месяцы

США рассчитывают, что переговоры по мирному урегулированию на Украине не затянутся на месяцы. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила на брифинге 4 июня, что переговорный процесс не будет продолжаться год.
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