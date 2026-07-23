Саудовская Аравия возобновила реализацию гигантского небоскреба-куба Mukaab

Рендер небоскреба-куба Mukaab / © NEOM Согласно информации, представленной Construction Week Saudi, запросы на коммерческие предложения будут направлены подрядчикам в ближайшее время, а выбор генеральных исполнителей ожидается в 2027 году.
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