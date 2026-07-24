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SPORT24.ru

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16-летний брат Кварацхелии ярко дебютировал в еврокубках

16-летний брат Кварацхелии ярко дебютировал в еврокубках

16-летний Торнике Кварацхелия, младший брат вингера «ПСЖ» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, ярко дебютировал в основном составе тбилисского «Динамо» в еврокубках.

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