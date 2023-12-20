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Люди в Индии эвакуированы из зоны затопления в лагеря временного размещения

Люди в Индии эвакуированы из зоны затопления в лагеря временного размещения

На юге Индии из-за затоплений эвакуировали более 17 тыс. человек, сообщает ТАСС. Люди были вывезены из зоны затопления в лагеря временного размещения в южном индийском штате Тамилнад, где происходят проливные дожди, о чем рассказал заместитель главы местной администрации Шив Дас Мина.

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