Люди в Индии эвакуированы из зоны затопления в лагеря временного размещения

На юге Индии из-за затоплений эвакуировали более 17 тыс. человек, сообщает ТАСС. Люди были вывезены из зоны затопления в лагеря временного размещения в южном индийском штате Тамилнад, где происходят проливные дожди, о чем рассказал заместитель главы местной администрации Шив Дас Мина.