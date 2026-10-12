Кравцов: не сдавшие ОГЭ девятиклассники смогут освоить рабочую профессию

Девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, получат возможность бесплатно освоить рабочую специальность. Об этом заявил РИА Новости глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.
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