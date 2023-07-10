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Жильцов заставят экономить: тариф на 1 услугу ЖКХ подскочит сразу на 8%

Жильцов заставят экономить: тариф на 1 услугу ЖКХ подскочит сразу на 8%

Россиянам сообщили о повышении тарифа на 1 услугу в сфере ЖКХ в скором времени. Цена потребления для всех жильцов подскочит сразу на 8%.

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