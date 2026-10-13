«Белая лебедь Руси»: история первого российского храма Покрова Богородицы

Восемь с половиной столетий назад его построили на месте слияния двух рек – Клязьмы и Нерли. Реки были судоходными, и купцы везли по речным магистралям товары с востока и юга на север и обратно – летом по воде, зимой по льду.
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