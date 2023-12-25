В МИД заявили о стремлении Запада осложнить жизнь россиянам, высылая дипломатов

Известия/Дмитрий Коротаев Западные страны стремятся осложнить жизнь простым россиянам, высылая дипломатов РФ, заявил в интервью "Комсомольской правде" статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
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