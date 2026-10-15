“Former Gov. Arnold Schwarzenegger, a Republican, celebrated the 20-year anniversary of landmark climate legislation he signed while in office alongside Democrats including Gov.
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