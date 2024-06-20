Крестики и медальоны: челябинка украла из храма золотые изделия

Женщина взломала икону, в которой лежали драгоценности для освящения.Жительница Варненского района Челябинской области похитила из местного храма драгоценности, которые находились в окладе иконы для того, чтобы их освятили.
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