Отличные, но при этом совершенно несмотрибельные фильмы, которые тяжело осилить до конца

Причины самые разные — от жутких картинок до душераздирающих сюжетов. «Субстанция» (2024) The Substance, фото: кадр из кинофильма2020-е годы превратились в золотую эпоху телесных ужасов, и «Субстанция» — прямо вишенка на этом буйном торте.
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