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«Сакраменто» рассматривает подписание Расселла Уэстбрука или Виктора Оладипо в качестве наставника для Дариуса Эйкаффа

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Сакраменто» изучает возможность добавления в состав опытного защитника, который станет наставником для новичка Дариуса Эйкаффа.

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