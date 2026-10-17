Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ускорить работу над 23-м пакетом санкций против Москвы президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Евросовета Антониу Коште на втором дне саммита, 16 октября передает ТАСС.
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Ведь сами понимают , что выглядят с этими пакетами полными дебилами , но остановиться уже не могут . Это уже вопрос психиатрии .