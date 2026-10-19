Нетрудоспособные члены семьи имеют право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Список родственников, на которых распространяется эта мера, утвержден законом, причем пенсия им назначается вне зависимости от того, состоял ли человек на иждивении умершего кормильца или нет, заявил RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.
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