14 случаев, когда голосовые помощники подкинули людям адреналинчика

Технологии так стремительно ворвались в нашу жизнь, что мы и не заметили, как все быстро поменялось. Раньше мы балдели просто от кнопочного телефона, а теперь достаточно просто попросить голосового помощника, и можно даже не прикасаться пальцами к дисплею.