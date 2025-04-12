14 случаев, когда голосовые помощники подкинули людям адреналинчика

Технологии так стремительно ворвались в нашу жизнь, что мы и не заметили, как все быстро поменялось. Раньше мы балдели просто от кнопочного телефона, а теперь достаточно просто попросить голосового помощника, и можно даже не прикасаться пальцами к дисплею.
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