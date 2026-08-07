Певица Бузова в Ростове-на-Дону устроила тренировку на крыше

Певицу Ольгу Бузову тайно сняли за тренировкой на крыше. Видеороликом с артисткой, забравшейся на крышу отеля в Ростове-на-Дону, поделилась на своей странице в социальной сети Instagram хореограф Диана Кобзева.
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