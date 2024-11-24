"Он везде": растущее количество пластика грозит экологической катастрофой

Растущее в окружающей нас среде количество микропластика может привести к экологической катастрофе.Производство пластика в мире растёт, что, по мнению экспертов, может в скором времени привести к экологической катастрофе.
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