Военный эксперт Пинчук: ВСУ используют часть «линии Суровикина» против России

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Боевики Вооруженных сил Украины укрепились в Курской области и начали использовать часть оборонительных сооружений, известных как «линия Суровикина», против российских войск.
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