Часть Белгорода осталась без света из-за взрыва на электроподстанции

Чем вызвана авария на объекте, пока неизвестноЧасть Белгорода осталась без света. Как сообщают местные жители в соцсетях, на электроподстанции произошел взрыв, начался пожар.
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