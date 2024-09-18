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Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане

Массовая детонация пейджеров произошла в Ливане

Погибли 11 человек, тяжело ранены 400, пострадали более четырех тысяч.фото: wikimedia.org / AWeijs--> В Ливане одновременно сдетонировали несколько тысяч пейджеров, они принадлежали членам движения «Хезболла».

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