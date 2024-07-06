МЧС: на насосной станции в Волгограде произошел хлопок газопаровоздушной смеси

"Поступила информация, что в Красноармейском районе Волгограда в результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции", — рассказали в ведомстве.
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