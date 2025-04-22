Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ в Курской области поставили под удар наемников из Колумбии

ВСУ в Курской области поставили под удар наемников из Колумбии

РИА Новости, ссылаясь на источник в группировке войск «Север», сообщили, что командование вооруженных сил Украины бросало на передовую колумбийских наемников, чтобы вывести свои элитные части с участка у Гуево в тот момент, когда за него шли бои.

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