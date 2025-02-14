Как выбрать домашний интернет: на что обращать внимание Юлия ПономареваМногие жители мегаполисов обращают внимание на стабильность и скорость интернет-соединения, ведь от этого зависит эффективность работы, учебы и досуга.
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