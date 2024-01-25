Уткин о Тикнизяне: «Все ищут усиления, а «Зенит» – российских игроков на скамейку. Там некому сидеть, а сидеть там – выгодно и дорого. Пожелаем Наиру посадить туда Сантоса»

«Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, «Зенит» ищет игроков на скамейку запасных.
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