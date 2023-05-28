Военное обозрение

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Джо Байден заявил о достижении договорённости с Конгрессом о повышении госдолга с целью избежать дефолта

Джо Байден заявил о достижении договорённости с Конгрессом о повышении госдолга с целью избежать дефолта

Соединенным Штатам удастся избежать дефолта, администрация Байдена договорилась с Конгрессом о повышении потолка госдолга.

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