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Марко Рубио: конфликт на Украине мог завершиться за считанные дни

Марко Рубио: конфликт на Украине мог завершиться за считанные дни

Конфликт на Украине, продолжающийся уже более трех лет, мог бы подойти к концу за «два-три-четыре дня», если бы не снабжение вооружением, которое производил Вашингтон по просьбам Киева во время первого президентского срока американского главы Дональда Трампа.

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