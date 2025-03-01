Конфликт на Украине, продолжающийся уже более трех лет, мог бы подойти к концу за «два-три-четыре дня», если бы не снабжение вооружением, которое производил Вашингтон по просьбам Киева во время первого президентского срока американского главы Дональда Трампа.
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