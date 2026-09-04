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Царьград

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Семь домов в белорусской деревне выставили на продажу по цене автомобильной шины

Семь домов в белорусской деревне выставили на продажу по цене автомобильной шины

Жизнь у Немана: в Беларуси продают дома по 1,2 тыс. рублей.На белорусском портале недвижимости realt.

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