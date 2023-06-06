КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Если человек скупает недвижимость в Великобритании или Испании, а не в Москве или Крыму, то своё будущее и будущее своей семьи он явно видит за пределами России.