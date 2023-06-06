БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    Блин, у меня по ним то же "траур"____ Уже порвал баян и три гармошки!В Лондоне траур: ...
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    Да у нас пролезают даже минуя границы и да и так можно провести и проехать кому угодно и с чем угодно,продажных много...Из Украины в Каза...
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    Путин уже не тот. Это тот Путин победил во второй чеченской войне и посадил жида олиграха на 10 лет. Теперешний Путин...КВАРТИРА – В ЛОНД...

КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО

КВАРТИРА – В ЛОНДОНЕ, ДОЛЖНОСТЬ – В МОСКВЕ. ЭЛИТА, ГОТОВАЯ ПРЕДАТЬ РОССИЮ, НАЗВАНА ПОФАМИЛЬНО

ФОТО: ВЕДЯШКИН СЕРГЕЙ АГЕНТСТВО "МОСКВА" ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЙ "ПЕРВОГО РУССКОГО" Если человек скупает недвижимость в Великобритании или Испании, а не в Москве или Крыму, то своё будущее и будущее своей семьи он явно видит за пределами России.

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