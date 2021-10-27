Мировое обозрение

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Когда здоровье – не приоритет. Эстонцы в любой момент могут остаться без лекарств

Когда здоровье – не приоритет. Эстонцы в любой момент могут остаться без лекарств

У Эстонии нет запаса лекарств. Если произойдет какой-то форс-мажор или наступит еще больший кризис, жители страны могут остаться без таблеток, суспензий, сиропов и пилюль.

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