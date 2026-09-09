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Газета.ру

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Ассоциация менеджеров соберет представителей бизнеса на форуме "Дело в людях"

Ассоциация менеджеров соберет представителей бизнеса на форуме "Дело в людях"

Практическое применение принципов устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса, а также их влияние на корпоративное управление, работу с человеческим капиталом и долгосрочную эффективность компаний станут центральными темами ХІХ Всероссийский форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений», который пройдет в Москве 1 октября.

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