Ассоциация менеджеров соберет представителей бизнеса на форуме "Дело в людях"

Практическое применение принципов устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса, а также их влияние на корпоративное управление, работу с человеческим капиталом и долгосрочную эффективность компаний станут центральными темами ХІХ Всероссийский форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений», который пройдет в Москве 1 октября.