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Царьград

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"Россети" начнут строительство электроподстанции в Ярославской области

"Россети" начнут строительство электроподстанции в Ярославской области

Компания "Россети" при поддержке правительства Ярославской области начала строительство новой электроподстанции в Кузнечихинском поселении.

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