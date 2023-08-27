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Собослаи хочет выиграть все с «Ливерпулем»: «Мы очень хороши, у нас отличный тренер и игроки»

Собослаи хочет выиграть все с «Ливерпулем»: «Мы очень хороши, у нас отличный тренер и игроки»

«Мне нравится побеждать, нравится делать все для команды. Если меня спросят, хочу ли я выиграть АПЛ, мой ответ: «Да».

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