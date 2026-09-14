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Сварщик до смерти забил жену в ванной и сбежал с годовалым сыном

Сварщик до смерти забил жену в ванной и сбежал с годовалым сыном

РЕН ТВ В Нью-Дели задержали мужчину и любовницу по делу об убийстве его жены. Об этом 12 сентября сообщило издание Times of India.

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