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Царьград

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У селянина из Самарской области найден порох и патроны времен ВОВ

У селянина из Самарской области найден порох и патроны времен ВОВ

Мужчина рассказал, что хранил боеприпасы со времени, когда владел охотничьим оружием.Оперативные службы получили информацию о возможной причастности мужчины к незаконному хранению взрывчатых веществ.

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