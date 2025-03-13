Российская тхэквондистка Должикова дисквалифицирована на два года за допинг

В ноябре 2014-го Елизавета Должикова сдала положительную допинг-пробу на стимулянт туаминогептан. Как сообщает Международное агентство тестирования (ITA), тогда Московская антидопинговая лаборатория скрыла результат пробы.
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