«Без лишнего шума»: США решили выйти из группы по расследованиям против России

Министерство юстиции США "без лишнего шума" уведомило европейских чиновников о выходе Вашингтона из международной группы, ведущей расследования для привлечения России и "ее союзников" к ответственности за действия в Украине.
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