Мирзиеев: Узбекистан и РФ успешно выполняют дорожную карту сотрудничества

Выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана идет успешно. Об этом в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в резиденции «Куксарой» в Ташкенте сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.