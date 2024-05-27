Мирзиеев: Узбекистан и РФ успешно выполняют дорожную карту сотрудничества

Выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана идет успешно. Об этом в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в резиденции «Куксарой» в Ташкенте сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
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