Внезапно исчезла с экранов ТВ, счастлива в браке, но жалеет, что не испытала материнства. Что стало причиной ухода со сцены- Вики Цыгановой?

Оглавление А как складывалась жизнь Виктории Цыгановой? Творческая карьера Внезапное исчезновение Цыгановой с экранов ТВ Показать ещё Приветствуем! Яндекс-картинки Вика Цыганова с первых своих песен прославилась на шансоне.