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Закон и Порядок

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  • Нина Попова
    Один лоббист всяких таджиков и цыган прорезался. Мордашов сильно распереживался, когда во Владимирской области запрет..."Ну, подумаешь, б...
  • Катерина
    Ты не  ватник...  и,  даже,  не    колорад...  Ты,просто,  гАвнюк. Ты  из  тех,  кто  СЖИГАЛ  НАШИХ  в  ОДЕССЕ...  кт...Вернутся ли домой...
  • Леонид Руси
    Ни в коем случае... Мы же ватники и колорады... Пусть домой возвращаются, В Руину, и разгребают развалины...Вернутся ли домой...

Аналитики выявили снижение закупок тестов для диагностики ВИЧ

Аналитики выявили снижение закупок тестов для диагностики ВИЧ

«Здравресурс» выявил снижение закупок тестов для диагностики ВИЧ Эксперты выявили недостаточную закупку тестов для диагностики ВИЧ в 2023 году.

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