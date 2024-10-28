Аналитики выявили снижение закупок тестов для диагностики ВИЧ

«Здравресурс» выявил снижение закупок тестов для диагностики ВИЧ Эксперты выявили недостаточную закупку тестов для диагностики ВИЧ в 2023 году.
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